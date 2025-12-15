  1. Главная
Сегодня, 10:59
Добавить в Яндекс.Новости

Ученик школы Красногвардейского района напал на учительницу с ножом

По предварительным данным, подросток пришел к 29-летней пострадавшей в кабинет, чтобы исправить оценку за контрольную.

В школе Красногвардейского района утром 15 декабря произошло нападение на учительницу по математике с ножом. Раненую девушку госпитализировали, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напавшим оказался 15-летний девятиклассник. Предварительно, подросток пришел к 29-летней пострадавшей в кабинет, чтобы исправить оценку за контрольную. Когда она повернулась спиной, мальчик совершил удар. Его также увезли в больницу. Могут быть ранены еще двое учеников, пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Часть детей увели в спортивный и актовый залы. Как сообщили учителя, они находятся в шоковом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

Видео: Telegram / Ржевка - Красногвардейский район СПб 

