Ученик школы Красногвардейского района напал на учительницу с ножом

По предварительным данным, подросток пришел к 29-летней пострадавшей в кабинет, чтобы исправить оценку за контрольную.

В школе Красногвардейского района утром 15 декабря произошло нападение на учительницу по математике с ножом. Раненую девушку госпитализировали, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напавшим оказался 15-летний девятиклассник. Предварительно, подросток пришел к 29-летней пострадавшей в кабинет, чтобы исправить оценку за контрольную. Когда она повернулась спиной, мальчик совершил удар. Его также увезли в больницу. Могут быть ранены еще двое учеников, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Часть детей увели в спортивный и актовый залы. Как сообщили учителя, они находятся в шоковом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Telegram / Mash на Мойке

Ранее на Piter.TV: разбойное нападение на подростка на Комендантском обернулось уголовным делом.

Видео: Telegram / Ржевка - Красногвардейский район СПб