Разбойное нападение на подростка на Комендантском обернулось уголовным делом

Фигурант, угрожая ножом, потребовал деньги у юноши.

Следователи Приморского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) после нападения на 17-летнего подростка на Комендантском проспекте. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, по подозрению в совершении этого преступления поймали 19-летнего местного жителя. Фигурант, угрожая ножом, потребовал деньги у юноши. Последний дал отпор, но злоумышленник успел ранить его руку.

Следователи направили ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее на Piter.TV: трое подростков обстреляли мужчину на Пушкинской улице.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу