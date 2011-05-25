  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разбойное нападение на подростка на Комендантском обернулось уголовным делом
Сегодня, 12:50
78
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разбойное нападение на подростка на Комендантском обернулось уголовным делом

0 0

Фигурант, угрожая ножом, потребовал деньги у юноши.

Следователи Приморского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) после нападения на 17-летнего подростка на Комендантском проспекте. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Напомним, по подозрению в совершении этого преступления поймали 19-летнего местного жителя. Фигурант, угрожая ножом, потребовал деньги у юноши. Последний дал отпор, но злоумышленник успел ранить его руку. 

Следователи направили ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления. 

Ранее на Piter.TV: трое подростков обстреляли мужчину на Пушкинской улице. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: комендантский проспект, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии