Трое подростков обстреляли мужчину на Пушкинской улице

У одного из них изъяли светошумовой пистолет.

Полиция задержала хулиганов, выстреливших из сигнального пистолета в жителя Кировского района. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 11 декабря на Пушкинской улице.

В результате конфликта злоумышленники произвели несколько выстрелов в сторону 38-летнего мужчины, после чего избили его и скрылись. У потерпевшего были диагностированы ушибы. В тот же день по подозрению поймали троих 17-летних подростков, у одного из них изъяли светошумовой пистолет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее на Piter.TV: гендиректор охранного предприятия и его сотрудник избили прохожего в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV