Гендиректор охранного предприятия и его сотрудник избили прохожего в центре Петербурга
Сегодня, 11:31
130
Между пострадавшим и злоумышленниками вспыхнул конфликт.

Полицейские Центрального района задержали избивших прохожего на Коломенской улице. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 10 декабря правоохранителям позвонили из больницы с информацией о том, что к ним поступил в состоянии средней степени тяжести 38-летний мужчина. На следующий день поймали подозреваемых – 41-летнего гендиректора охранного предприятия и его 29-летнего подчиненного. Между пострадавшим и злоумышленниками вспыхнул конфликт. 

Фото: Piter.TV

