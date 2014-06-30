Гендиректор охранного предприятия и его сотрудник избили прохожего в центре Петербурга

Между пострадавшим и злоумышленниками вспыхнул конфликт.

Полицейские Центрального района задержали избивших прохожего на Коломенской улице. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 10 декабря правоохранителям позвонили из больницы с информацией о том, что к ним поступил в состоянии средней степени тяжести 38-летний мужчина. На следующий день поймали подозреваемых – 41-летнего гендиректора охранного предприятия и его 29-летнего подчиненного. Между пострадавшим и злоумышленниками вспыхнул конфликт.

Фото: Piter.TV