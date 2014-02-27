  1. Главная
Петербуржец отправлен в колонию на 6 лет за смертельную драку в ресторане
От полученных травм 61-летний мужчина скончался в больнице.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в надзорном ведомстве 10 декабря. 

В январе прошлого года фигурант был в ресторане на проспекте Просвещения в состоянии опьянения. В заведении он поссорился с незнакомцем и избил его. От полученных травм 61-летний мужчина скончался в больнице. 

Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина избил водителя на Будапештской улице. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт. 

Фото: Piter.TV 

