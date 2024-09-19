Пьяный мужчина избил водителя на Будапештской улице

Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.

Росгвардейцы задержали во Фрунзенском районе мужчину, напавшего на водителя. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 3 декабря 62-летний местный житель был в салоне своего авто на Будапештской улице, ожидая супругу. В этот момент к нему подошел 37-летний злоумышленник в состоянии опьянения, открыл дверь машины и избил. Очевидцы вызвали на место вневедомственную охрану.

Агрессора увезли в 7-й отдел полиции. По словам нарушителя, он напал на водителя якобы из-за того, что тот задел его автомобилем. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.

Фото: пресс-служба Росгвардии