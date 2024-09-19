  1. Главная
Пьяный мужчина избил водителя на Будапештской улице
Сегодня, 15:59
Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.

Росгвардейцы задержали во Фрунзенском районе мужчину, напавшего на водителя. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 3 декабря 62-летний местный житель был в салоне своего авто на Будапештской улице, ожидая супругу. В этот момент к нему подошел 37-летний злоумышленник в состоянии опьянения, открыл дверь машины и избил. Очевидцы вызвали на место вневедомственную охрану. 

Агрессора увезли в 7-й отдел полиции. По словам нарушителя, он напал на водителя якобы из-за того, что тот задел его автомобилем. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт. 

Ранее мы рассказывали о том, что в отеле в Калининском районе мужчина нанес побои супруге. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: будапештская улица, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

