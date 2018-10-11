  1. Главная
В отеле в Калининском районе мужчина нанес побои супруге
Пострадавшую госпитализировали в больницу, а напавшего увезли в 21-й отдел полиции.

Росгвардейцы задержали 43-летнего мужчину, нанесшего побои своей супруге в отеле в Калининском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 1 декабря у семейной пары произошел конфликт на проспекте Металлистов, в ходе которого мужчина начал вести себя агрессивно и избил жену. Персонал, услышав женские крики, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а напавшего увезли в 21-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: по факту убийства девушки в апарт-отеле на Невском возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина. 

Фото: пресс-служба Росгвардии  

