По факту убийства девушки в апарт-отеле на Невском возбуждено уголовное дело

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства девушки в апарт-отеле на Невском проспекте. Об этом рассказали в СК РФ 2 декабря.

В комнате гостиницы 30 ноября обнаружили тело погибшей с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина. Следователи осмотрели место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. В суде запланировано избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу