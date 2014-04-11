  1. Главная
По факту убийства девушки в апарт-отеле на Невском возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:50
По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина.

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства девушки в апарт-отеле на Невском проспекте. Об этом рассказали в СК РФ 2 декабря. 

В комнате гостиницы 30 ноября обнаружили тело погибшей с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина. Следователи осмотрели место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. В суде запланировано избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Ранее на Piter.TV: мастерскую художника на Петроградской стороне поджег его друг, который хотел "насолить" товарищу. У пострадавшего зафиксировали ожоги. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

