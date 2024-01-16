Возле бара на Жуковского мужчина откусил часть уха посетителю

Росгвардейцы Центрального района задержали участника драки, который укусил своего оппонента за ухо. Инцидент произошел ночью 14 мая на улице Жуковского, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт случился возле бара, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Нарушитель избил 24-летнего потерпевшего, ему диагностировали травматическую ампутацию части ушной раковины.

В 78-й отдел полиции увезли 27-летнего мужчину. По предварительным данным, местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание нескольким посетителям заведения, шумевшим на улице. Однако разговор быстро перерос в словесную перепалку, завершившуюся дракой.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии