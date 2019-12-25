Молодой человек напал с ножом на подростка на Комендантском

Подозреваемый доставлен в отделение полиции и помещён в спецприемник, в отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ

Вечером 10 декабря в дежурную часть полиции Приморского района сообщили о конфликте возле дома №63 на Комендантском проспекте. Прибывший на место экипаж патрульной службы задержал 19-летнего молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, юноша с ножом попытался ограбить 17-летнего парня, однако потерпевшему удалось оказать сопротивление и избежать серьезных травм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшему была казана медицинская помощь на месте происшествия, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Подозреваемый доставлен в отделение полиции и помещён в спецприемник, в отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV