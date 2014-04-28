Житель Шушар с ножом ограбил магазин на Веры Слуцкой

Задержанный был препровожден в отделение полиции, где против него возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.1 УК РФ ("разбой").

Вечером 7 декабря, в 21:12, сотрудники правоохранительных органов Колпинского района получили сигнал от работника торгового заведения, находящегося по адресу: улица Веры Слуцкой, дом 32, о произошедшем инциденте: в магазин проник неизвестный, вооруженный ножом, похитил товары и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря оперативной работе полицейских подразделения по горячим следам неподалеку от дома №1 на Соборной улице, Колпино, вскоре задержали подозреваемого — безработного жителя Шушар, 38-летнего мужчину.

Задержанный был препровожден в отделение полиции, где против него возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч.1 УК РФ ("разбой"). Похищенное изъято.

