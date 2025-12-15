Психиатр назвал простой способ вычислить ложь без скандала

Испанский психиатр Хавьер Кинтеро предложил эффективную технику распознавания лжи, не требующую прямых обвинений. Его рекомендации опубликовало издание El Confidencial.
По словам специалиста, при появлении сомнений в достоверности слов собеседника не следует сразу вступать в конфликт. Вместо этого нужно спокойно выслушать его версию до конца, а затем сделать паузу на несколько секунд. После этого рекомендуется попросить пересказать историю ещё раз, используя фразу: "Я не совсем понял. Не мог бы ты объяснить ещё раз?".
Кинтеро отмечает, что при повторном изложении важно обратить внимание на структуру: сохраняются ли даты, имена участников, мотивы и хронология событий. Расхождения в этих элементах с высокой вероятностью указывают на ложь. Такой подход позволяет избежать прямого обвинения и одновременно получить объективные признаки недостоверности рассказа.
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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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