Петербург обошел Москву в рейтинге качества автомобильных дорог

Дороги Северной столицы оказались немного лучше московских.

Санкт-Петербург занял более высокую позицию по качеству автомобильных дорог, чем Москва. В Северной столице нормативным требованиям соответствуют 85,2 % трасс, тогда как в Москве этот показатель составляет 85 %. Такие данные 10 ноября опубликовали аналитики РИА Новости.

Лидером рейтинга стала Ивановская область. Доля автомобильных дорог, отвечающих государственным нормативам, в регионе достигла 94,2 %.

В тройку субъектов с наиболее высокими показателями также впервые вошли Удмуртия и Брянская область. В этих регионах нормативам соответствуют 90,5 % и 90,4 % дорог соответственно.

В среднем по России требованиям государственных стандартов отвечают 75,6 % автомобильных дорог опорной сети.

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Фото: Piter.TV