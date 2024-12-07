Пожар в ангаре на Дизельном проезде ликвидирован

Пресс-соужба МЧС Северной столицы отчиталась о результатах тушения пожара в одном из складских зданий площадью 15x50 метров по адресу: Дизельный проезд, 23/3.
Спустя 6 с лишним часов, к 22:56 возгорание удалось ликвидировать. На месте работала команда из 29-ти спасателей и 7 единиц техники.
Напомним, что к 18:07 пожар был локализован, а спустя 2,5 часа в МЧС был дан отказ номеру 1-БИС, присвоенный ЧП до этого. С тех пор пожарные занимались устранением открытого горения.
Сведений о пострадавших не поступало.
Добавим, что во вторник, 22 апреля, произошло частичное разрушение фасадной конструкции многоэтажного жилого комплекса "Нева-Нева", расположенного на 24-й линии Васильевского острова в Петербурге. Частично обрушившиеся элементы не привели к человеческим жертвам, утверждают официальные представители жилого комплекса.
Видео и фото: МЧС Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все