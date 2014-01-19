Один человек пострадал при пожаре в ангаре на Менделеевской улице

Пожару был присвоен ранг 1БИС.

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание ангара площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу в эту субботу, 7 декабря.

В результате пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.

Пожару был присвоен ранг 1БИС. К тушению были привлечены четыре единицы техники и 18 человек личного состава МЧС. Возгорание в настоящий момент ликвидировано. В настоящий момент на месте пожара ведутся работы по проливке и разборке горевших конструкций. После полного завершения работ дознаватели МЧС приступят к выяснению причин возгорания.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградской области задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в похищении своей 37-летней бывшей сожительницы. Она чудом сумела спастись.

Фото: Telegram-канал "МЧС Санкт-Петербурга"