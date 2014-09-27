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Пожар в ангаре в Невском районе тушили почти пять часов
Сегодня, 16:26
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Пожар в ангаре в Невском районе тушили почти пять часов

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В результате никто не пострадал.

Пожар в ангаре в Невском районе ликвидировали почти пять часов, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Напомним, сообщение о возгорании на проспекте Александровской фермы, 23, поступило на пульт 29 ноября в 06:28. В ангаре размером 20х35 полыхало на площади 200 "квадратов". Пожару к 06:41 присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Огонь был локализован в 08:23, к 08:24 отказались от №1-БИС. Ликвидировали горение в 10:55. 

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. 

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали поджигателя двери квартиры в поселке Кузьмоловский. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: пожар в ангаре, проспект александровской фермы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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