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В ангаре на проспекте Александровской Фермы произошел пожар
Сегодня, 8:05
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В ангаре на проспекте Александровской Фермы произошел пожар

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Полыхает на площади 200 "квадратов".

В Невском районе утром 29 ноября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Александровской Фермы, 23, поступило на пульт спасателей в 06:28. В ангаре размером 20х35 полыхает на площади 200 "квадратов". Пожару в 06:41 присвоили дополнительный номер 1-БИС. 

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. К ликвидации огня привлекались 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: проводится проверка по факту пожара на ледоколе "Адмирал Макаров". 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар в ангаре, проспект александровской фермы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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