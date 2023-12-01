В ангаре на проспекте Александровской Фермы произошел пожар

Полыхает на площади 200 "квадратов".

В Невском районе утром 29 ноября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Александровской Фермы, 23, поступило на пульт спасателей в 06:28. В ангаре размером 20х35 полыхает на площади 200 "квадратов". Пожару в 06:41 присвоили дополнительный номер 1-БИС.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. К ликвидации огня привлекались 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV