Масштабный пожар в ангаре на Маршала Новикова ликвидирован

Пострадавших нет.

В 9:15 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о пожаре, который охватил ангар на улице Маршала Новикова, 36. Спустя 12 часов, к 21:07 команда из 59-ти спасателей ликвидировала возгорание, – передают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения ведомства.

Сообщается, что огонь охватил 500 "квадратов" ангара. В 11:07 пожарным удалось его локализовать. К работе по тушению огня дополнительно были привлечены 15 единиц техники.

В пресс-службе МЧС Северной столицы сообщают, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее мы писали, что специалисты Роспотребнадзора провели замеры атмосферного воздуха в ближайших жилых комплексах в Выборгском и Приморском районах. После взятия проб воздуха специалистами было выявлено, что опасной для здоровья концентрации веществ в воздухе не обнаружено. Работники дополнительно проверили уровень радиационного фона, который так же не выходил за рамки нормы.

Видео: МЧС России