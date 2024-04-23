Специалисты проверили качество воздуха после пожара на Маршала Новикова

Сотрудники Роспотребнадзора сделали замеры в ближайших ЖК.

Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками местного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" провели замеры атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки в Приморском и Выборгском районах после масштабного пожара на улице Маршала Новикова, – передают в пресс-службе петербургского отделения ведомства.

Пробы воздуха брали на следующих адресах: улица Щербакова, 29/1, улица Долгоозерная, 41, улица Парашютная, 36/1, улица Лидии Зверевой, 9/2, Арцеуловская аллея, 23/1 и улица Береговая, 18/3.

Специалистами в атмосферном воздухе определялось содержание загрязняющих веществ: углерода оксид, оксид азота, диоксид азота, хлороводород, взвешенные вещества, сажа, аммиак, фенол, формальдегид, диоксид серы, сероводород, бензол, этилбензол, толуол, диметилбензол, ацетон, смеси предельных углеводородов C1H4-C5H12 и C6H14-С10Н22. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

После взятия проб воздуха специалистами было выявлено, что опасной для здоровья концентрации веществ в воздухе не обнаружено. Работники дополнительно проверили уровень радиационного фона, который так же не выходил за рамки нормы.

Ранее мы рассказывали, что очевидица прокомментировала пожар на Маршала Новикова.

Фото: Роспотребнадзор Санкт-Петербурга