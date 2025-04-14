На Маршала Новикова вспыхнул ангар

Точная площадь распространения огня устанавливается.

Мощный пожар вспыхнул в Приморском районе. Сообщение о возгорании поступило утром 4 апреля в 9 часов 15 минут по адресу: улица Маршала Новикова, дом 36, информирует ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение зафиксировано внутри ангара размерами 30 метров в ширину, 100 метров в длину и 15 метров в высоту.

Точная площадь распространения огня устанавливается. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует.

Для тушения пожара задействовано подразделение МЧС России в составе трёх единиц спецтехники и пятнадцати спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что четырех человек эвакуировали из зоны пожара на Ленинском проспекте. В помещении 10 квадратов происходило горение на площади в 5 кв. метров. На тушение пожара выехали 15 человек личного состава на 3 машинах. К 19:04 возгорание было ликвидировано. Из опасной зоны спасатели эвакуировали 4-х человек, включая одного ребенка. О пострадавших сведений не поступало.

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