Четырех человек эвакуировали из зоны пожара на Ленинском проспекте

Среди них был один ребенок.

В 18:35 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о возгорании в Красносельском районе. Пожар разгорелся в однокомнатной квартире дома №57/1, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.

В помещении 10 квадратов происходило горение на площади в 5 кв. метров. На тушение пожара выехали 15 человек личного состава на 3 машинах.

К 19:04 возгорание было ликвидировано. Из опасной зоны спасатели эвакуировали 4-х человек, включая одного ребенка. О пострадавших сведений не поступало.

Ранее мы рассказывали, что пожар на улице Братьев Радченко в Колпино вспыхнул из-за взорвавшегося самогонного аппарата. В результате происшествия пострадали трое мужчин, их госпитализировали в городскую больницу. Тушили пожар 15 специалистов и три единицы техники.

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Фото: Piter.TV