На Ленинском проспекте молодые люди повредили автобус

В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полицейские задержали молодых людей, которые повредили автобус. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранителям Красносельского района днем 8 сентября поступила информация о происшествии на Ленинском проспекте. Двое пассажиров общественного транспорта молотком разбили ставню двери и скрылись.

На Севастопольской улице и улице Орджоникидзе накануне поймали 18-летнего и 21-летнего злоумышленников. В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: повредивший чужую машину на Английском проспекте ответит перед судом. Ущерб собственнику авто составил свыше 140 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV