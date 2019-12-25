Повредивший чужую машину на Английском проспекте ответит перед судом

По словам обвиняемого, он хотел пресечь нарушение правил дорожного движения.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом рассказали 10 сентября в надзорном ведомстве.

В апреле фигурант возле дома на Английском проспекте разбежался и прыгнул на капот автомобиля Hyundai, а затем ударил локтем по стеклу водительской двери. Ущерб собственнику машины составил свыше 140 тыс. рублей. Вину задержанный не признал, однако средства выплатил. По словам обвиняемого, он хотел пресечь нарушение правил дорожного движения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: задержан рецидивист, разбивший стеклянную дверь банка в Невском районе.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга