Задержан рецидивист, разбивший стеклянную дверь банка в Невском районе

В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полицейские задержали метателя кирпича, разбившего стеклянную дверь в банковском отделении в Невском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, ночью 8 сентября правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный совершил акт вандализма и убежал. В результате поймали 64-летнего сотрудника частного охранного предприятия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценили почти в 60 тыс. рублей.

За плечами задержанного более 10 судимостей. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV