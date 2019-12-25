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Задержан рецидивист, разбивший стеклянную дверь банка в Невском районе
Сегодня, 13:03
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Задержан рецидивист, разбивший стеклянную дверь банка в Невском районе

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В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полицейские задержали метателя кирпича, разбившего стеклянную дверь в банковском отделении в Невском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Напомним, ночью 8 сентября правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный совершил акт вандализма и убежал. В результате поймали 64-летнего сотрудника частного охранного предприятия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценили почти в 60 тыс. рублей. 

За плечами задержанного более 10 судимостей. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: разбивший остановку в Колпино после ссоры с девушкой ответит перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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