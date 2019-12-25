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Разбивший остановку в Колпино после ссоры с девушкой ответит перед судом
Сегодня, 10:52
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Разбивший остановку в Колпино после ссоры с девушкой ответит перед судом

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Общий материальный ущерб оценили в 30 тыс. рублей.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Как рассказали 9 сентября в надзорном ведомстве, в августе фигурант решил выместить злость после ссоры с возлюбленной. Мужчина нанес два удара ногами по стеклам остановки на улице Веры Слуцкой в Колпино, разбив их. Общий материальный ущерб оценили в 30 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца будут судить за повреждение двери на станции метрополитена "Удельная". Акт вандализма был совершен после отказа в поездке из-за ножа в рюкзаке. Вину обвиняемый признал и раскаялся.

Фото: Piter.TV 

Теги: вандализм, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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