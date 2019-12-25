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Полиция разыскивает мужчину, который разбил стекло в отделении банка в Невском районе
Вчера, 8:59
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Полиция разыскивает мужчину, который разбил стекло в отделении банка в Невском районе

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На вид преступнику около 50 лет, на нем была черная униформа с надписью "Охрана".

Полицейские Невского района Петербурга разыскивают злоумышленника, который совершил акт вандализма. Об этом сообщил tg-канал "Дорожный инспектор". 

Ночью 8 сентября неизвестный разбил камнем стекло в отделении банка. На вид мужчине около 50 лет, на нем была черная униформа с надписью "Охрана". Мотивы и местонахождение преступника устанавливаются: ему грозит уголовная ответственность, подчеркнул источник. 

Ранее мы рассказывали о том, что правоохранители задержали молодого человека, повредившего остановку общественного транспорта в Приморском районе. Материальный ущерб составил 31,6 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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