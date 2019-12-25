Полиция разыскивает мужчину, который разбил стекло в отделении банка в Невском районе

На вид преступнику около 50 лет, на нем была черная униформа с надписью "Охрана".

Полицейские Невского района Петербурга разыскивают злоумышленника, который совершил акт вандализма. Об этом сообщил tg-канал "Дорожный инспектор".

Ночью 8 сентября неизвестный разбил камнем стекло в отделении банка. На вид мужчине около 50 лет, на нем была черная униформа с надписью "Охрана". Мотивы и местонахождение преступника устанавливаются: ему грозит уголовная ответственность, подчеркнул источник.

Ранее мы рассказывали о том, что правоохранители задержали молодого человека, повредившего остановку общественного транспорта в Приморском районе. Материальный ущерб составил 31,6 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Фото: Piter.TV