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Маск согласился называть ИИ "суперинтеллектом"
Сегодня, 11:58
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Маск согласился называть ИИ "суперинтеллектом"

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Миллиардер уверен, что развитие технологий позволит человечеству достичь эры изобилия.

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после официального мероприятия в Белом доме с руководством США и главами ведущих технологических компаний-разработчиков нейросетей поддержал переименование искусственного интеллекта (ИИ) в "суперинтеллект". Стоявший рядом с бизнесменами президент-республиканец Дональд Трамп поблагодарил предпринимателя за такое исправление.  Илон Маск считает, что развитие искусственного интеллекта приведет мировую  общественность к эре изобилия. Он пояснил, что речь идет об условиях, когда у всех будет высокий достаток. Сейчас же он фиксирует у людей безусловный базовый доход.

Я думаю, стоит подчеркнуть позитив и преимущества от ИИ, то есть СИ - суперинтеллекта.

Илон Маск, миллиардер из США

По словам предпринимателя, польза ИИ не ограничится одними улучшениями в системе здравоохранения, но также позитивно скажется на рынке труда, как это всегда бывает с развитием технологий. Илон Маск ожидает эволюцию ролей в обществе.

Стубб признался, что просил Маска помочь ВСУ с ударами по России.

Фото: YouTube / Right Side Broadcasting Network

Теги: илон маск, искусственный интеллект
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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