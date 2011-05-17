Петербургские школьники и студенты присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Свыше 10 тысяч ребят со всего мира уже принимают участие в конкурсе Сбера AI Challenge. Более 5,5 тысяч заявок были поданы из России, Петербург – в числе лидеров по количеству регистраций. Дедлайн для подачи заявок – 15 сентября.

В свои 18 лет Ника Смирнова уже знает, что значит работать над реальными задачами в сфере искусственного интеллекта. В 2024 году вместе с командой она заняла второе место в конкурсе AI Challenge, а в 2025-м стала финалисткой проекта.

Ника Смирнова, участница конкурса AI Challenge 2026:

Для меня лично конкурс стал возможностью проявить себя не только в более теоретических задачах, но и в прикладных. А для ребят этот конкурс может стать толчком по участию в конкурсах, связанных с искусственным интеллектом. Для меня это конкурс по проявлению себя, по тому, как ты можешь хорошо работать над проектами, как ты можешь кооперироваться в них, и как легко тебе решать задачи. В этом конкурсе у вас есть самый большой шанс проявить себя в командной и просто прикладной работе, связанной с искусственным интеллектом.

В этом году Ника впервые участвует в студенческом треке и рассчитывает снова побороться за победу. Вместе с ней свои силы в AI Challenge пробуют школьники и студенты с разным уровнем подготовки — от новичков до ребят, которые уже занимаются программированием и машинным обучением.

Участникам предстоит решать реальные задачи технологических компаний, научных и образовательных организаций — Сбер, VK, Ростелеком, AIRI и других. Они будут создавать ИИ-помощника для учителя, разрабатывать решения для работы с медицинскими документами, искать дипфейки, проверять объявления о недвижимости и работать над другими прикладными задачами. Решать задания можно индивидуально или в команде от 2 до 4 человек. Общий призовой фонд конкурса составляет больше 15 млн рублей. Награждение победителей состоится на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве.