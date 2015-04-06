Nvidia объявила о переломном моменте и золотом веке ИИ

Дженсен Хуанг привел отчет о финансовой выручке компании за второй квартал.

Искусственный интеллект (ИИ) достиг переломного момента. Соответствующее заявление сделал основатель и генеральный директор западной технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг, слова которого привели представители пресс-службы. Документ от имени предпринимателя приурочен к публикации финансового отчета фирмы за второй квартал.

ИИ выполняет полезную работу. Его токены продуктивны и прибыльны. Теперь вычисления — это выручка. И спрос ускоряется.. Несколько передовых лабораторий масштабируются параллельно, процветает экосистема открытых моделей, и появляется физический ИИ — с мощной динамикой как в США, так и по всему миру. Дженсен Хуанг, глава Nvidia

Напомним, что в 2025 году развертыванием ИИ-инфраструктуры занималась только одна компания, однако сейчас для направления "наступил золотой век новых ИИ-лабораторий и стартапов. Денежная выручка Nvidia за второй квартал 2026 года составила порядка 96,2 миллиардов долларов. Этот показатель на 18 процентов больше результатов, полученных за первый квартал и на 106 процентов больше результатов второго квартала прошлого года. Компания вернула акционерам приблизительно 26 миллиардов в виде выкупленных акций и денежных дивидендов. Теперь у предприятия остается около 99 миллиардов долларов в рамках программы выкупа акций, по данным от "РБК".

Nvidia договорилась инвестировать до $100 млрд в разработчика ChatGPT.

Фото: YouTube / Lex Fridman