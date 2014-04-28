Соглашение с компанией OpenAI уже подписано.

Производитель видеокарт Nvidia договорился о стратегическом партнерстве и инвестициях на сумму до ста миллиардов долларов с разработчиком бота ChatGPT — компанией OpenAI. Соответствующее заявление официально сделала компания. В пресс-релизе называют данное соглашение эпохальным, так как речь идет о взаимодействии при формировании специальной инфраструктуры для OpenAI, которая позволит запустить модели нового поколения и создать "суперинтеллект".

Это партнерство дополняет глубокую работу, которую OpenAI и Nvidia уже ведут с широкой сетью партнеров, включая Microsoft, Oracle, SoftBank и Stargate, направленную на создание самой передовой в мире инфраструктуры ИИ. сообщение от OpenAI

Напомним, что количество активных пользователей нейросети OpenAI превысило 700 миллионов в еженедельном режиме, и онлайн-платформа получила широкое распространение среди корпораций, малого бизнеса и разработчиков планеты. В пресс-службе компании уточнили, что партнерство с Nvidia поможет реализовать миссию по созданию универсального искусственного интеллекта, рабтающего на благо человечества.

Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / NVIDIA, Investing visuals