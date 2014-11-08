Почти 50% петербуржцев советуются с ИИ по личным вопросам

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активного населения, имеющего опыт взаимодействия с нейросетями, почти половина жителей Санкт-Петербурга (48%) уже прибегали к помощи искусственного интеллекта для решения личных вопросов.

Женщины оказались более активными пользователями ИИ в личных целях: 52% опрошенных горожанок обращались к нейросетям за советом, в то время как среди мужчин этот показатель составил 44%.

Наибольшую готовность к диалогу с технологиями демонстрирует молодежь. Среди респондентов младше 35 лет доля тех, кто советовался с ИИ, достигает 64%. С возрастом этот интерес снижается: в группе 35–45 лет таких 37%, а среди людей старше 45 лет — всего 30%. Интересно, что чаще всего за личными рекомендациями к ИИ обращаются люди с доходом до 100 тысяч рублей в месяц (56%), в то время как среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч, этот показатель ниже — 41%.

Эффективность советов оценивается неоднозначно. В среднем рекомендациям нейросети следуют 60% пользователей, и 44% из них не пожалели о своем решении. Однако 16% респондентов признались, что пожалели о том, что прислушались к ИИ. Каждый четвертый опрошенный (25%) полностью игнорирует полученные советы. При этом женщины чаще разочаровывались в полученном опыте: 18% из них пожалели о содеянном, тогда как среди мужчин таких оказалось 14%.

Анализ комментариев показал, что спектр запросов к нейросетям весьма разнообразен. Чаще всего люди обращаются за помощью по вопросам здоровья (составление плана посещения врачей, расшифровка анализов). Однако встречаются и более бытовые задачи: помощь в выборе стрижки или моторного масла, составление плана похудения или поиск способов отказать назойливому поклоннику. Также ИИ используют для решения серьезных финансовых и карьерных вопросов, например, разработки стратегии снижения кредитной нагрузки или профессионального развития.

