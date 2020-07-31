  1. Главная
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку
Сегодня, 8:42
Американец отметил, что хирургическое вмешательство пройдет в Канаде.

Занимающаяся вживлением нейрочипов компания Neuralink американского предпринимателя, основателя таких компаний как  SpaceX и Tesla  Илона Маска планирует в 2026 году провести операцию по восстановлению зрения у полностью слепого пациента. Соответствующее обращение иностранца было размещено на его странице в социальной сети X. Таким образом эксперт прокомментировал публично информацию об организации первых операций, запланированных на территории Канады.

Намереваемся в следующем году частично восстановить зрение у полностью слепого человека.

Илон Маск, миллиардер из США

Напомним, что в июле 2025 года новостное агентство The Bloomberg сообщало аудитории, что Neuralink рассчитывает к 2031 году ежегодно вживлять нейрочипы 20 тысяч пациентов. Эти люди смогут получить доступ минимум к трем версиям нейрочипов. Речь идет об устройствах для усиления зрения слепых и слабовидящих (Blindsight), а также для снижения симптомов нейродегенеративных заболеваний (таких, как болезнь Паркинсона) и для управления компьютером силой мысли (Telepathy). 

