FT: OpenAI вложится в разработку мозговых чипов в целях конкуренции с Neuralink

Крупная технологическая компания вложится в развитие мозговых имплантов.

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGpt, теперь планирует инвестировать в стартап Merge Labs. Речь идет об усилении конкуренции с компанией Neuralink миллиардера Илона Маска в сфере разработки мозговых имплантов и искусственного интеллекта. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из газеты Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Авторы публикации говорят о том, что Merge Labs занимается разработкой интерфейса для мозговых имплантов. В настоящее время предприятие ожидает приток новых инвестиций в размере 850 миллионов долларов. Частично данная сумма поступит именно от компании OpenAI. В материале издания упоминается, что инициатором вложений в Merge Labs был соучредитель OpenAI Сэм Альтман. Мужчина возглавит новый проект совместно с Алексом Бланией, руководителем компании World, которая занимается созданием системы аутентификации людей онлайн с помощью сканирования глаза.

