  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
OpenAI представила свою новую ИИ-модель GPT-5
Сегодня, 9:39
160
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

OpenAI представила свою новую ИИ-модель GPT-5

0 0

В иностранной компании рассказали о том, как усовершенствовали модель ИИ.

Новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT, разработанная американской компанией OpenAI, в настоящее время стала доступной для всех пользователей.  Как уточняют местные специалисты, усовершенствованная версия проекта включает в себя все лучшие качества предыдущих моделей. Авторы уточнили, что данная ИИ подходит для исследований, анализа, программирования и решения других пользовательских задач. Теперь юзеры могут установить тон ответов для ИИ. На выбор им представлены "пять личностей": стандартный, циник, робот, слушатель и ботаник. Компания доработала голосовой режим, а также добавила цветовое оформление сообщений и функцию подключения системы Google-почты и Google-календаря. 

GPT-5 уже здесь. Начиная с сегодняшнего дня, он станет доступен для всех.

официальное сообщение от компании в соцсетях

Исследование показывает, что ИИ так же самоуверен и предвзят, как и люди.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / OpenAI

Теги: gpt-5, openai, илон маск, искусственный интеллект, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии