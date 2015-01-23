OpenAI решила закрыть ИИ-генератор видео Sora

Американская технологическая компания OpenAI приняла решение закрыть свою нейросеть Sora - генератор реалистичных видеороликов. Соответствующее заявление специалисты сделали через социальные сети на официальном аккаунте проекта. Подробная информация о причинах такого шага остается непубличной.

Мы прощаемся с Sora. Спасибо всем, кто творил вместе с Sora, распространял и создавал вокруг него сообщество. То, что вы создавали с Sora имело значение, и мы знаем, что эти новости разочаровывают. официальное сообщение от аккаунта Sora

Напомним, что OpenAI запустила Sora в декабре 2024 года. А на момент своего появления технологический инструмент являлся одним из самых продвинутых в сфере создания видеоконтента с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Sora занималась созданием реалистичных записей с озвучкой по текстовому описанию.

