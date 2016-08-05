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Пожар на Братьев Радченко вспыхнул из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Сегодня, 16:37
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Пожар на Братьев Радченко вспыхнул из-за взорвавшегося самогонного аппарата

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В "двушке" полыхало на площади 26 "квадратов", с огнем справились за час.

Стала известна причина пожара в квартире в Колпино. Кроме того, в ГУ МЧС России по Петербургу показали кадры с места происшествия. 

Возгорание произошло из-за взрыва самогонного аппарата на улице Братьев Радченко, 25, пишет "Фонтанка". В "двушке" полыхало на площади 26 "квадратов", с огнем справились за час. 

Напомним, в результате пострадали трое мужчин, их госпитализировали в городскую больницу. Тушили пожар 15 специалистов и три единицы техники. 

Ранее мы сообщили о том, что на Замшиной улице в Калининском районе во время пожара в "двушке" пострадал мужчина. Случилось возгорание на площади 10 "квадратов", полыхала обстановка. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: пожар, улица братьев радченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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