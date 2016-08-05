Пожар на Братьев Радченко вспыхнул из-за взорвавшегося самогонного аппарата

В "двушке" полыхало на площади 26 "квадратов", с огнем справились за час.

Стала известна причина пожара в квартире в Колпино. Кроме того, в ГУ МЧС России по Петербургу показали кадры с места происшествия.

Возгорание произошло из-за взрыва самогонного аппарата на улице Братьев Радченко, 25, пишет "Фонтанка". В "двушке" полыхало на площади 26 "квадратов", с огнем справились за час.

Напомним, в результате пострадали трое мужчин, их госпитализировали в городскую больницу. Тушили пожар 15 специалистов и три единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что на Замшиной улице в Калининском районе во время пожара в "двушке" пострадал мужчина. Случилось возгорание на площади 10 "квадратов", полыхала обстановка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу