Роспотребнадзор рассказал о результатах проб воздуха в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило проверку качества воздуха после массовых жалоб горожан на химический запах. По результатам лабораторных исследований, превышения норм загрязняющих веществ не выявлено.

Специалисты провели отбор проб в десяти районах города, включая Адмиралтейский, Василеостровский, Колпинский, Красногвардейский, Московский, Невский, Петроградский, Приморский, Фрунзенский и Центральный районы. Пробы также были взяты во Всеволожском районе Ленинградской области.

"Концентрации загрязняющих веществ во всех отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения" пресс-служа ведомства

Проверялось содержание сажи, оксида азота, диоксида азота, фтороводорода, фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида, оксида углерода, ацетона, бензола, толуола, этилбензола, ксилола и других веществ.

Напомним, что вечером 6 сентября жители города массово жаловались на резкий химический запах, который сравнивали с хлоркой, горелой проводкой или пластиком. Специалисты мобильной экологической службы связали это явление с полным отсутствием ветра, из-за которого на улицах скопились продукты жизнедеятельности города. По прогнозам, запах может сохраняться до 8 сентября включительно.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области