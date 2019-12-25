  1. Главная
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию из Монголии
Сегодня, 9:44
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию из Монголии

Специалисты оценили заражение иностранца вблизи госграницы с РФ опасной инфекцией.

Роспотребнадзор контролирует информацию о заболеваемости чумой одного из жителей Монголии. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Специалисты уточнили, что на текущий момент риск завода данной инфекции из соседнего государства оценивается  как минимальный. Речь идет о том, 4 сентября власти из Улан-Батора зафиксровали случай тяжелой формы чумы у пациента. Инцидент произошел  на расстоянии в 60 километров от государственной границы с РФ. Медики уточнили, что заболевший не был привит от заболевания.

Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о регистрации случая чумы у жителя Монголии. Ведомство постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального Центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Риск завоза инфекции на территорию России оценивается как минимальный.

пресс-служба Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре добавили, что монгольские коллеги организовали комплекс мер по недопущению распространения чумы в стране. Заболевший пациент был госпитализирован. В его отношении проводится экстренная химиопрофилактика, на территории введен частичный карантин. Наши специалисты организовали дополнительный комплекс профилактических мер и обеспечили готовность лабораторных баз подведомственных учреждений к диагностике чумы. По эпидемиологическим показаниям организована вакцинация населения.

Фото: Piter.tv 

Теги: монголия, роспотребнадзор, чума
