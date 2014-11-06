В Роспотребнадзоре рассказали об использовании электронных средств обучения

Специалисты дали указания о том, как сберечь зрение детям.

В Роспотребнадзоре назвали рекомендательное время для использования электронных средств обучения учеников 1-11 классов. Пресс-служба профильного ведомства уточнила, что от 30 до 50 процентов школьников к окончанию своего обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. У детей могут проявляться покраснение и сухость глаз, а также расплывчатость и нечёткость зрения при взгляде вдаль, боли в шее и плечах, головная боль. В целях снижения нагрузки на зрение ребенка медиками рекомендуется рациональное дозирование времени работы с гаджетам. При этом гимнастика для глаз должна выполняться ежедневно, а рабочее место школьника должно быть организовано с учетом оптимальных условий. Важно соблюдать такие условия как левостороннее освещение, расстояние до монитора должно составлять не менее 70 сантиметров, а расстояние от рабочей поверхности – не менее 25 сантиметров.

При внедрении в образовательный процесс электронных средств обучения с демонстрацией учебных фильмов, программ или другой информации, которую учащиеся фиксируют в тетрадях, время непрерывного использования экрана не должно превышать: для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учеников 1-4 классов - 10 минут, для 5-9 классов - 15 минут. пресс-служба Роспотребнадзора

Эксперты пояснили, что общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке для интерактивной доски не должна превышать в 1-3 классах 20 минут, 4-11 классах – получаса. Для интерактивной панели речь идет в 1-3 классах о 10 минутах, 4 классе – 15 минутах, 5-6 классах – 20 минутах, 7-11 классах – 25 минут. Для персонального компьютера и ноутбука использование должно ограничиваться в 1-2 классах – 20 минутами, 3-4 классах – 25 минутами, 5-9 классах – 30 минутами, 10-11 классах – 35 минутами. Дополнительно в Роспотребнадзоре рассказали родителям о том, что суммарное время использования электронных средств обучения в школе и дома для интерактивной доски не должно превышать в 1-3 классах 80 минут, в 4 классе – 90 минут, 5-9 классах – 100 минут, 10-11 классах – 120 минут. Важно также уточнить, что занятия с использованием электронных средств обучения для детей в возрасте младше пяти лет не проводятся.

