Роспотребнадзор назвал ряд мер профилактики в преддверии сезона ОРВИ

Эксперты напомнили о важности профилактики заражений.

Роспотребнадзор в преддверии нового сезона простудных заболеваний, ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции рекомендует гражданам чаще мыть руки, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски и вести здоровый образ жизни. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из ведомства уточнили, что

После посещения общественных мест или поездок в транспорте обязательно мойте не только руки, но и лицо. Также не забывайте постоянно дезинфицировать поверхности, такие как столы, дверные ручки и гаджеты, чтобы избавиться от вирусов. пресс-служба Роспотребнадзора

В профильном ведомстве подчеркнули, что важно соблюдать дистанцию не менее полутора метров от людей с признаками заболевания, а также человеку стоит прикрывать рот и нос при кашле или чихании. При этом ведение здорового образа жизни увеличивает сопротивляемость организма к различным инфекциям. Эксперты советуют соблюдать полноценный сон, употреблять продукты питания, которые богаты белками, витаминами и минералами, а также заниматься физической активностью.

В Роспотребнадзоре рассказали, кому следует сделать прививку от гриппа.

Фото: Piter.tv