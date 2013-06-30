В Роспотребнадзоре рассказали, кому следует сделать прививку от гриппа

Специалисты назвали категории, которым угрожает сезонная опасность.

Прививка от гриппа необходима россиянам из "группы риска", а также сотрудникам сферы здравоохранения, образования и других профессий с высоким риском инфицирования. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из ведомства уточнили, что оптимальным временем для вакцинации пациентов считается сентябрь-октябрь. Такой выбор сезона связан с тем, что для выработки защитных антител после прививки требуется примерно две-четыре недели. Поздняя иммунизация, например, во время эпидемии, может не дать человеку необходимую защиту, потому что иммунитет просто не успеет сформироваться.

Прививка от гриппа особенно важна для населения, относящегося к "группам риска", у которого заболевание может протекать особенно тяжело и развиться осложнения. В эту категорию входят: дети, начиная с 6-месячного возраста, и подростки; пожилые люди; беременные женщины; лица с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболевания органов дыхания. пресс-служба Роспотребнадзора

Медики уточнили, что плановая вакцинация от гриппа в России предусматривает однократное введение препарата, за исключением малолетних детей, прививающихся от данного заболевания впервые. Известно, чоо вакцина делается человеку внутримышечно, при этом кожа повреждается незначительно, поэтому попадание влаги не принесет никаких неприятных последствий для организма пациента. В Роспотребнадзоре призвали на несколько дней после прививки воздержаться от посещения бассейна и бани, а также расчесывать место укола руками или жёсткими мочалками.

Фото: Piter.tv