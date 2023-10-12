Роспотребнадзор не получал жалоб в связи с задержками рейсов в Пулково

Ведомство осуществляет постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не получало жалоб на нарушение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в аэропорту Пулково. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

На фоне вводившихся ограничений на прием и отправку самолетов региональное управление Роспотребнадзора осуществляет постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров. Специалисты ведомства мониторят действия администрации аэропорта и авиакомпаний по выполнению требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей при воздушных перевозках.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с правилами, пассажиры должны получать своевременную информацию об изменениях расписания. При длительных задержках рейсов им должны быть предоставлены напитки, горячее питание и размещение в гостинице. Также должен соблюдаться порядок выплаты компенсаций или предоставления альтернативных вариантов перевозки до пункта назначения, если рейс отменен или задержан на продолжительное время.

По данным управления Роспотребнадзора, обстановка в аэропорту Пулково остается спокойной, нарушений прав пассажиров не зафиксировано.

Пассажирам в случае возникновения проблем рекомендуют обращаться с жалобами в межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

Видео: Telegram-канал "Аэропорт Пулково"