Собственники пострадавших от атаки БПЛА квартир в Петербурге получат компенсацию

Накануне вражеский дрон был сбит жилым комплексом "Огни Залива".

В результате нейтрализации беспилотного летательного аппарата в Красносельском районе города частично поврежден жилой дом. Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, инцидент произошел в жилом комплексе "Огни Залива" накануне, 23 августа.

"Прибыл на место нейтрализации беспилотника. Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета. Капитальные конструкции фасада не повреждены. Пострадавших нет"

написал Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале

По информации на 20:00 23 августа, на месте продолжали работать экстренные службы. Специалисты провели осмотр здания и подтвердили, что несущие конструкции фасада не пострадали. В результате инцидента были разбиты только два окна.

Вице-губернатор отдельно подчеркнул, что все собственники, чьи квартиры пострадали в результате происшествия, получат компенсацию из средств городского бюджета. На месте работают представители управляющей компании, которые оперативно оценивают масштаб повреждений и начинают работы по восстановлению остекления.

