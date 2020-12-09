Пелагея перенесла концерт в Выборге из-за ограничений в небе над Петербургом

Сегодня она всё-таки порадует жителей и гостей Выборга.

Певица Пелагея не смогла выступить на праздновании Дня города в Выборге из-за ограничений авиасообщения, введённых над Санкт-Петербургом. Артистка сообщила об этом в своих социальных сетях, опубликовав видеообращение к поклонникам.

Певица объяснила, что не смогла вылететь из Москвы в связи с закрытием неба. При этом она пообещала, что концерт всё же состоится — на сутки позже запланированного срока.

"Дорогие друзья, к огромному сожалению, не могу быть сегодня с вами на празднике. Но мы обязательно встретимся завтра в 20:00! Надеюсь, вы найдете время для нашей встречи, и мы все-таки споем для вас и вместе с вами!" обратилась Пелагея к выборгским зрителям

Праздничные мероприятия по случаю Дня города прошли в Выборге в субботу, 23 августа. Концерт Пелагеи был одним из самых ожидаемых событий программы. Новая дата выступления артистки — 24 августа в 20:00.

Ранее Piter.TV сообщал, что угрозу БПЛА отменили в Петербурге и Ленобласти.

Видео: соцсети Пелагеи