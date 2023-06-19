Системы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь

Большинство БПЛА перехвачены над Ростовской, Брянской и Астраханской областями.

Системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Ростовской области (27 единиц), а также над Брянской (8 единиц) и Астраханской (6 единиц) областями. Еще 6 БПЛА нейтрализованы в небе над Воронежской областью, 5 — над Волгоградской, 2 — над Курской и 1 — над Белгородской областью. Все угрозы были нейтрализованы, подчеркнули в ведомстве, пострадавших и серьёзных разрушений нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что несколько дней назад произошла массированная атака беспилотников на Москву. Это сильно повлияло на работу столичных аэропортов. В общей сложности было задержано и отменено около 200 рейсов.

