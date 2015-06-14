Массированная атака беспилотников на Москву. Что известно на данный момент?

По последним данным, на подлете к столице за сутки сбили 42 беспилотника.

За последние сутки на подлете к Москве регулярно работали силы ПВО, сбивавшие беспилотные летательные аппараты ВСУ. Piter.tv собрал всю актуальную информацию по атакам на столицу и количеству сбитых дронов.

22 сентября: 17 сбитых беспилотников

Со вчерашнего вечера 22 сентября (начиная с 19:30 мск) в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина стали появляться сообщения о сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы. Первые семь беспилотников были успешно сбиты силами ПВО. Отмечается, что в результате вечерней атаки дронов никто не пострадал.

Спустя 20 с лишним минут Собянин написал про еще два сбитых беспилотника. Следующее сообщение опубликовали через час после последней атаки. В нем также сообщалось о двух вражеских дронах, которые сбили силы ПВО. Всего до конца дня на подлете к Москве сбили 17 беспилотников.

23 сентября: 25 сбитых беспилотников

В ночь на 23 сентября в Telegram-канале Собянина появились новые сообщения про атаки БПЛА. К утру стало известно, что число сбитых дронов достигло 30. Однако атака на столицу продолжилась. По последним данным, на подлете к Москве со вчерашнего вечера сбили 42 беспилотника.

Информации о пострадавших нет, один из дронов взорвался в Реутове

Отметим, что с момента первой атаки не было сообщений о пострадавших. Кроме того, в своих публикациях Собянин не уточнял, в каких районах Москвы были сбиты вражеские дроны. Позже стало известно, что один из беспилотников упал в Реутове. По данным Telegram-канала Baza, беспилотник взорвался на парковке, упав на автомобили.

В аэропортах задержали и отменили 200 рейсов

Скриншот: сайт аэропорта "Шереметьево"

Массированная атака беспилотников повлияла на работу столичных аэропортов. Как сообщает ТАСС, в общей сложности задержано и отменено около 200 рейсов. Аэропорт Шереметьево в ночь на 23 сентября ограничил свою работу, из-за чего большинство пассажиров остались ночевать в зале ожидания. Там же больше всего зафиксировали задержанных (71) и отмененных (96) рейсов.

Ранее мы сообщали, что четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму находятся в тяжелом состоянии.

Фото: pxhere.com