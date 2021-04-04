Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Еще два человека на территории Крыма остаются в реанимационном отделении.

Четверо пострадавших при атаке беспилотных летательных устройств из Украины в Крыму находятся в тяжелом состоянии, еще двое остаются в реанимации. Соответствующими данными поделились сотрудники пресс-службы Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) через собственный Telegram-канал. Специалисты указали, что после атаки дронов по школу и санаторию в поселке Форос медики госпитализировали 12 человек. На текущий момент все пациенты стабильны, у них фиксируется положительная динамика. Среди пациентов несовершеннолетних нет.

На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7 человек, в удовлетворительном состоянии 1 человек, 2 в реанимации. Один находится на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Ольга Еремина, директор медицинского центра

По сведениям от главы ФМБА России Вероники Скворцовой, всесторонняя специализированная медицинская помощь была оказана пострадавшим в кратчайшие сроки. В рамках оперативного реагирования на инцидент на место падения БПЛА были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях. Эти транспортные средства перевозили анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер. Менее чем за 20 минут к работе с пострадавшими подключились дополнительно 47 сотрудников медицинской организации. На локациях были развернуты четыре операционные. Комплексная поддержка пациентов включала в себя работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками.

Захарова после атаки в Крыму призвала НАТО и ЕС искать источник агрессии в себе.

Фото и видео: Telegram / Янина ПаVленко | Ялта