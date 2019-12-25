В МИД РФ сообщили о террористической деятельности ВСУ на полуострове.

НАТО и Европейскому союзу, активно ищущим источник агрессии в регионе, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Таким образом официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова прокомментировала журналистам новостного агентства "ТАСС" атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Ялте и других районах Крыма.

Очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российское министерство по обороне объяснило общественности, что в воскресенье, 21 сентября, около 19:30 часов вечера по московскому времени киевский режим совершил террористический удар по курортной зоне полуострова. В этой части Крыма нет никаких военных объектов. Для нападения противником были применены БПЛА, снаряженные фугасными боезарядами. Глава региона Сергей Аксенов проинформировал местное население о том, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских дронов оказались повреждены несколько объектов. Все они находятся на территории санатория "Форос". Также пострадало здание местной школы. Жертвами трагедии, согласно данным от военных, стали двое человек, еще 15 пострадали. Предварительно, в школе полностью разрушен актовый зал, повреждена библиотека.

