С заботой о природе: в "Артеке" завершили реконструкцию очистных сооружений

Теперь воду можно будет сбрасывать без вреда для природы.

В "Артеке" завершили реконструкцию очистных сооружений. О том, что инфраструктура детского центра должна соответствовать высокому уровню, отметил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. Новость появилась на сайте кабмина.

Система очистных сооружений не модернизировалась с 1960 годов. Производительность новой линии – более 4,5 тыс. кубометров в сутки. Изменения благоприятно скажутся на экологической ситуации Чёрного моря. Блоки биологической очистки позволяют безопасно сбрасывать воду в водоемы. Теперь система работает автоматически, к ней подключили 190 зданий и построек.

Активная работа по реконструкции и строительству объектов центра ведётся по поручению Президента. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 20 объектов МДЦ "Артек". Александр Ломакин, первый заместитель Министра строительства и ЖКХ

Отметим, что ранее в "Артеке" появился Центр инновационных образовательных технологий. В нем открылись учебные классы, амфитеатр и зал на 700 зрителей.

