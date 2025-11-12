Началось строительство детского сада с огородом на Пулковском шоссе

В Московском районе Петербурга начали строить новый детский сад, рассчитанный на 250 детей. Он появится на территории жилого комплекса "Парадный ансамбль" на Пулковском шоссе. Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект предусматривает трёхэтажное здание с 12 группами, включая ясельные для самых маленьких от 1 года. Для детей оборудуют игровые комнаты, спальни и пространства для занятий. В садике появятся бассейн, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты для развивающих и логопедических занятий.

Одной из особенностей станет соляная комната — её используют для укрепления здоровья и профилактики простудных заболеваний. Кроме того, в учреждении создадут кружковые пространства для дополнительного развития детей.

Во дворе обустроят прогулочные зоны с безопасным покрытием и игровыми элементами. Всего запланировано 12 площадок, а также две зоны для активных занятий спортом. Необычной деталью станет небольшой огород с теплицей, где дети смогут знакомиться с основами садоводства.

Территорию дополнительно озеленят: появятся газоны, цветники и деревья. Новый детский сад станет продолжением развития социальной инфраструктуры района. Ранее здесь уже открыли школу и ещё один детский сад, которые принимают детей.

